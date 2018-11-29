НБУ забрал у банка Бахматюка валютную лицензию

Национальный банк отозвал у банка Финансовая инициатива лицензию на осуществление валютных операций.
Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Такое решение связано с нарушением банком валютного законодательства и нормативно-правовых актов НБУ.
В частности, банк не выполнял функции агента валютного контроля и не допускал работников Нацбанка к проведению проверки соблюдения валютного законодательства.
Так, Финансовая инициатива продолжал обслуживать клиентов и получать реестры экспортных таможенных деклараций своих клиентов по операциям, по которым отсутствует подтверждение поступления в Украину выручки за экспорт продукции на миллиарды гривен.
Банк Финансовая инициатива основан в 2005 году, его 100% бенефициаром на март этого года через Quickcom Limited и компании Инвест-Сервис был Олег Бахматюк. В июня 2015 года Нацбанк признал неплатежеспособным этот банк.
Он также является крупнейшим акционером VAB Банка, официально признанного банкротом 20 марта 2015.
Напомним, в октябре 2015 года Хозяйственный суд Киева запретил принимать решение о ликвидации финансовой инициативы.
В связи с этим, в Фонде гарантирования вкладов физических лиц заявили, что не могут начать выплату гарантированной суммы вкладчикам этого банка.
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