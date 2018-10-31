НБУ забрал лицензии сразу у двух банков

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал банковские лицензии у банка Центр и VS Банка.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Так, Нацбанк отозвал у данных финучреждений банковские лицензии и генеральные лицензии на осуществление валютных операций.

Соответствующие решения приняты правлением НБУ 30 октября 2018 года. Они связаны с реорганизацией путем присоединения банка Центр к МТБ Банку и VS Банка к ТАСкомбанку по упрощенной процедуре в соответствии с требованиями Закона Украины Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков.

Напомним, что разрешение на реорганизацию банка Центр путем присоединения к МТБ Банку было предоставлено 10 августа 2018 года, а разрешение на реорганизацию VS Банка путем присоединения к ТАСкомбанку – 10 июля.