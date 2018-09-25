НБУ выпустил в обращение новую банкноту

1 комментировать
НБУ ввел в обращение обновленную банкноту номиналом 20 гривен
Фото: пресс-служба НБУ

НБУ ввел в обращение обновленную банкноту номиналом 20 гривен

25 сентября Национальный банк Украины (НБУ) ввел в обращение банкноту номиналом 20 гривен образца 2018 года с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Начиная с сегодняшнего дня, 20-гривневая банкнота нового образца является законным платежным средством и обязательна к приему по номинальной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины", – говорится в сообщении.

Она будет находиться в обращении одновременно с банкнотами 20 гривен образца 2003 года. Обменивать банкноты старого образца на новые будет не нужно.

Первая партия обновленных 20-гривневых банкнот в количестве более 5 млн штук распределена между подразделениями Национального банка в регионах для дальнейшего распределения между банками, которые в свою очередь также будут распределять эти банкноты среди населения.

Всего в этом году будет напечатано около 60 млн банкнот номиналом 20 гривен, которые должны обеспечить потребности экономики в этом номинале и постепенную замену изношенных банкнот номиналом 20 гривен.

По состоянию на 1 сентября 2018 года в наличном обороте Украины находилось около 125 млн банкнот номиналом 20 гривен на сумму около 2,5 млрд грн (около 4,4% от общего количества банкнот в наличном обращении).

Всего в связи с физическим износом банкнот гривны Национальный банк ежегодно изымает около 800 млн штук банкнот всех номиналов. Почти половину из них составляют именно банкноты низких номиналов от 1 до 20 гривен.

Например, в прошлом году Национальный банк изъял из обращения изношенных и значительно изношенных банкнот общим количеством 749 млн штук на сумму 48 млрд грн, в том числе банкнот номиналом 20 гривен – 72 млн штук на сумму около 1,5 млрд грн. Это почти 10% от общего количества изъятых из обращения изношенных и значительно изношенных банкнот.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

Андрей Леденёв
Андрей Леденёв Что стоит за атакой на Roshen 0

Похоже, что компанию Roshen Петра Порошенко ожидают серьезные испытания в России.

Ксения Прожогина
Ксения Прожогина Где лучше получать аграрное образование 0

В последние годы аграрная отрасль стала движущим локомотивом национальной экономики Украины. Успехи отечественного бизнеса в сельскохозяйственной сфере создают предпосылки для создания новых рабочих мест, а также для внедрения новаций и технологического усовершенствования производственных мощностей агропредприятий и фермерских хозяйств.

Ольга Афанасьева
Ольга Афанасьева Женщины в венчурном капитале. Мифы и реальность 0

Несколько лет назад я была на встрече венчурных капиталистов в Амстердаме. Это было закрытое неформальное мероприятие, где собралось около 80 голландских инвесторов. Непринужденная атмосфера и интересные разговоры об особенностях инновационных экосистем наших стран.

Максим Мартынюк
Максим Мартынюк Промежуточный happy end 0

На этой неделе в Украине официально стартовали электронные аукционы сельхозземлями.  Для одной из самых консервативных сфер в национальной экономике (пожалуй, только украинская наука может похвастаться большей враждебностью к внешним попыткам изменений) это событие сродни Большому взрыву, после которого начинается новая эпоха.

Олег Гавриш
Олег Гавриш Как проходят переговоры с МВФ 0

Переговоры между МВФ и Кабинетом министров Украины идут полным ходом. Правда, проходят они в не совсем простой обстановке – пространства для маневра у украинского правительства немного.

Олег Кирилюк
Олег Кирилюк Теневые лоббисты сбивают цену на украинские недра 0

Госгеонедра снова оказались под огнем критики в СМИ. В чем же нас обвиняют? В том, что мы оцениваем право на пользование месторождением с углеводородным сырьем в 3 млрд грн, а нас критикуют, что его следует оценивать в 30 млн грн .

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Финансы ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове