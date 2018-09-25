НБУ выпустил в обращение новую банкноту

25 сентября Национальный банк Украины (НБУ) ввел в обращение банкноту номиналом 20 гривен образца 2018 года с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Начиная с сегодняшнего дня, 20-гривневая банкнота нового образца является законным платежным средством и обязательна к приему по номинальной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины", – говорится в сообщении.

Она будет находиться в обращении одновременно с банкнотами 20 гривен образца 2003 года. Обменивать банкноты старого образца на новые будет не нужно.

Первая партия обновленных 20-гривневых банкнот в количестве более 5 млн штук распределена между подразделениями Национального банка в регионах для дальнейшего распределения между банками, которые в свою очередь также будут распределять эти банкноты среди населения.

Всего в этом году будет напечатано около 60 млн банкнот номиналом 20 гривен, которые должны обеспечить потребности экономики в этом номинале и постепенную замену изношенных банкнот номиналом 20 гривен.

По состоянию на 1 сентября 2018 года в наличном обороте Украины находилось около 125 млн банкнот номиналом 20 гривен на сумму около 2,5 млрд грн (около 4,4% от общего количества банкнот в наличном обращении).

Всего в связи с физическим износом банкнот гривны Национальный банк ежегодно изымает около 800 млн штук банкнот всех номиналов. Почти половину из них составляют именно банкноты низких номиналов от 1 до 20 гривен.

Например, в прошлом году Национальный банк изъял из обращения изношенных и значительно изношенных банкнот общим количеством 749 млн штук на сумму 48 млрд грн, в том числе банкнот номиналом 20 гривен – 72 млн штук на сумму около 1,5 млрд грн. Это почти 10% от общего количества изъятых из обращения изношенных и значительно изношенных банкнот.