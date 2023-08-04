С Patriot на реверсе. Нацбанк представил новую памятную монету, посвященную ПВО, получит может каждый — фото 4 августа, 14:30 ЗРК Patriot (Фото:NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com)

Нацбанк 4 августа презентовал и ввел в обращение новую оборотную памятную монету: ПВО — надежный щит Украины номиналом 10 грн.

Презентация состоялась накануне Дня Воздушных Сил ВСУ, который в этом году будет отмечаться 6 августа, сообщили в НБУ.

Эта монета продолжает серию Вооруженные Силы Украины и является уже третьей в ней. По своим характеристикам она идентична обычной оборотной монете номиналом 10 гривен образца 2018 года (с портретом Ивана Мазепы). Однако ее реверс — тематический и содержит военную символику.

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На реверсе монеты изображена пусковая установка Patriot на фоне стилизованного радара, который обнаруживает цель, и надпись вверху по кругу: ПВО — надежный щит Украины.

Аверс монеты — идентичен с аверсом оборотной монеты номиналом 10 гривень образца 2018 года, на нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и герб Украины.

Фото: НБУ

Как и все другие оборотные монеты Украины, эта также является обязательной к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей и зачисления на счета.

Реализация таких монет как нумизматической продукции банками-дистрибьюторами осуществляться не будет. НБУ будет подкреплять оборотными памятными монетами банки и СІТ-компании для дальнейшей выдачи клиентам.

В то же время часть тиража оборотной памятной монеты ПВО — надежный щит Украины будет сформирована в специально оформленные ролики. Они будут реализовываться как сувенирная продукция с 9 августа 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами (Укргазбанк, Радабанк, ТАСкомбанк, ПриватБанк). В ролик будет входить 25 оборотных памятных монет. На сувенирной упаковке ролика изображена пусковая установка Patriot. Тираж роликов — 20 тысяч штук.

Приниматься эти монеты от клиентов также будут как обычные оборотные монеты номиналом 10 гривень. Постепенно в наличное обращение будет введено почти 10 млн штук таких оборотных памятных монет.

Монета изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покрытием, масса — 6,4 г, диаметр — 23,5 мм, тираж — 10 млн штук (в том числе 500 тыс. штук — сувенирная продукция в виде специально оформленных роликов). Гурт монеты — рифленый. Дизайн реверса монеты выполнила Татьяна Балута. Скульптор — Владимир Демьяненко

Как сообщалось, в мае 2023 года НБУ презентовал новую оборотную памятную монету Силы поддержки Вооруженных сил Украины, номиналом также 10 грн.

В октябре 2022 года НБУ выпустил оборотную памятную монету, посвященную Силам территориальной обороны.