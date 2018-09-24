НБУ выдал рефинансирование на 2,9 млрд грн одному банку

Национальный банк Украины (НБУ) предоставил кредит рефинансирования на сумму 2,9 млрд грн государственному Укрэксимбанку.

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українськi новини.

Регулятор принял решение поддержать госбанк по результатам тендера 21 сентября.

Рефинансирование предоставлено на срок более 30 календарных дней под залог государственных облигаций.

Ранее в Нацбанке заявили, что банковская система Украины рискует перейти к дефициту ликвидности: "Будем иметь ситуацию, когда Нацбанк будет предоставлять рефинансирование, а не привлекать деньги от банков. Возможно, нашим основным инструментом будет уже не ставка по привлечению депосертификатов, а будет, вероятно, ставка по кредитованию банковской системы".