НБУ впервые за последний месяц возобновил продажу валюты на межбанке

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С середины апреля НБУ только покупал валюту
Фото: Нацбанк/Flickr

С середины апреля НБУ только покупал валюту

Национальный банк Украины (НБУ) возобновил продажу валюты на межбанковском валютном рынке. По итогам двух последних рабочих недель – с 11 по 23 июня – он продал $57,5 млн.

Об этом свидетельствуют данные регулятора, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным центробанка, в период с 11 по 15 мая он продал $24 млн, купил – $20 млн. По процедуре выбора наилучшей цены покупки/продажи иностранной валюты (Matching) НБУ купил $20 млн, продал – $13 млн, еще $11 млн продал в ходе интервенции по единому курсу.

В период с 18 по 23 июня регулятор купил в форме интервенции по единому курсу $30 млн, продал – $33,5 млн (Matching).

С 16 апреля по 11 июня НБУ только покупал валюту.

Всего с начала года НБУ купил почти $1,8 млрд, продал – $512,3 млн.

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