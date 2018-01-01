НБУ утвердил стратегию управления рисками в финансовом секторе Сегодня, 12:30 2 Цей матеріал також доступний українською Реализация стратегии увеличит доверие к банкам Фото: НБУ/Flickr

Национальный банк Украины утвердил Стратегию макропруденциальной политики, в которой определил порядок выявления накопления системных рисков в финансовом секторе и реагирования в случае их реализации.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Содействие финансовой стабильности является второй по приоритетности функцией центробанка, после обеспечения ценовой стабильности.

НБУ будет отвечать за реализацию макропруденциальной политики наравне с монетарной политикой, направленной на достижение и поддержание низких темпов инфляции, а также надзорной политики, сфокусированной на обеспечении устойчивости отдельных банков и защите их вкладчиков.

"Реализация Национальным банком макропруденциальной политики будет способствовать не только устойчивости финансовой системы, но и усилению доверия к банкам и поддержке дальнейшей макроэкономической стабилизации. В долгосрочной перспективе она позволит обеспечить стабильный и устойчивый к шокам и кризисам экономический рост", - подчеркнул глава НБУ Яков Смолий.

При этом Нацбанк добавляет: финансовая стабильность зависит не только от банков, но и от небанковских финансовых учреждений. Соответственно, для своевременного выявления системных рисков и реагирования на них НБУ будет координировать свои действия с другими регуляторами финсектора, в частности, через межведомственный орган - совет по финансовой стабильности.

Стратегия определяет шесть промежуточных целей:

недопущение чрезмерного роста кредитования;

недопущение накопления дефицита ликвидности;

ограничение концентрации рисков;

ограничение влияния искаженных стимулов;

повышение устойчивости финансовой инфраструктуры;

снижение уровня долларизации в секторе.

В Нацбанке отмечают, что в отличие от банковского надзора, инструменты макропруденциальных политики применяются к финансовой системе в целом или к отдельным группам ее участников.