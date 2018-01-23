НБУ усовершенствовал определение банками кредитного риска

Национальный банк Украины (НБУ) в рамках совершенствования регулирования и надзора за деятельностью банковского сектора внес изменения в порядок определения банками размера кредитного риска.

Изменения вступают в силу с 24 января, сообщается на сайте НБУ.

Необходимость внесения изменений бусловлена актуализацией параметров логистической модели и диапазонов вероятности дефолта (PD), используемых банками при оценке финансового положения должников-юридических лиц.

"Актуализация произошла на основании обновленных данных финансовой отчетности должников-юридических лиц и с учетом текущих экономических тенденций", - отмечается в сообщении регулятора.

Также отражены изменения в законодательных и нормативно-правовых актах НБУ, в частности, в план счетов бухгалтерского учета в связи с введением МСФО9, электронного документооборота и прочего; предложения банковского сообщества о порядке применения коэффициента кредитной конверсии (CCF) по операциям торгового финансирования, который соответствует подходам Базельского комитета по банковскому надзору, а также в анализ результатов практического применения банками требований положения №351. В частности, изменениями ужесточены требования к приемлемости залога, учитываемой при расчете размера кредитного риска.

Напомним. что согласно опросу НБУ, украинские банки стали чаще кредитовать бизнес и население в 2017 году. В нынешнем году также прогнозируется рост кредитования.

Большинство банков ожидает, что в первом квартале текущего года стандарты кредитования не изменятся или будут несколько смягчены. В то же время некоторые крупные банки планируют усилить стандарты корпоративного кредитования и, в первую очередь, при предоставлении валютных кредитов.