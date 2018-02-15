НБУ упростил привлечение "синтетических" кредитов из-за рубежа

Банки теперь могут привлекать "синтетические" кредиты от широкого круга иностранных кредиторов

Национальный банк Украины (НБУ) расширил для уполномоченных банков возможность привлекать от нерезидентов так называемые "синтетические" кредиты и займы в национальной валюте.

Как сообщает пресс-служба регулятора, изменения вступают в силу с 16 февраля.

Теперь у банков предусмотрена возможность привлекать "синтетические" кредиты и займы в гривне от любых нерезидентов-кредиторов. При этом трансграничные операции по таким кредитным договорам и договорам займа проводятся без регистрации или индивидуальной лицензии НБУ.

"До сих пор украинские заемщики могли привлекать такие кредиты и займы только при условии, что нерезидентом-кредитором является международная финансовая организация (МФО), членом которой является Украина, или международная финансовая организация, в отношении которой Украина обязалась обеспечивать правовой режим, предоставляемый другим МФО или резидентам", - отмечают в Нацбанке.

Фактической валютой таких кредитов является гривня, а все платежи между кредитором и заемщиком осуществляются исключительно в иностранной валюте.

"Полученные средства украински банки будут использовать для кредитования украинских заемщиков в гривне, в то же время избегая валютного риска, поскольку валютный риск будет нести нерезидент-кредитор украинского банка", - объясняют в Нацбанке.

Напомним, ранее НБУ упростил условия торговли валютой для банков. В частности, изменения касаются проведения арбитражных операций на условиях маржинальной торговли, предусматривающие покупку/продажу иностранной валюты за иностранную валюту, то есть без использования гривни.