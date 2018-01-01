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НБУ упростил электронный документооборот для банков

Сегодня, 09:24
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НБУ усовершенствовал правила электронного документооборота для банков

Фото: galinfo.com.ua

Национальный банк Украины дал "зеленый свет" электронному документообороту в банковской системе и утвердил правила применения перечня документов, образующихся в деятельности НБУ.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Так, все документы временного срока хранения могут официально храниться только в электронном виде.

Теперь правила содержат 13 разделов вместо 19. Они стали вдвое короче: благодаря систематизации и унификации статей, а также устранению дубляжа и удалению неактуальных видов документов - с 1296 статей старой версии правил в принятом документе осталось лишь 600.

Применение новых правил будет способствовать уменьшению затрат на формирование и хранение документов в НБУ и банках Украины.

Теги:   Электронный документооборот Документы НБУ Банки

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