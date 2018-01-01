НБУ упростил электронный документооборот для банков
Национальный банк Украины дал "зеленый свет" электронному документообороту в банковской системе и утвердил правила применения перечня документов, образующихся в деятельности НБУ.
Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Так, все документы временного срока хранения могут официально храниться только в электронном виде.
Теперь правила содержат 13 разделов вместо 19. Они стали вдвое короче: благодаря систематизации и унификации статей, а также устранению дубляжа и удалению неактуальных видов документов - с 1296 статей старой версии правил в принятом документе осталось лишь 600.
Применение новых правил будет способствовать уменьшению затрат на формирование и хранение документов в НБУ и банках Украины.