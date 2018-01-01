НБУ упростил банкам получение экстренной ликвидности Сегодня, 17:28 2 Цей матеріал також доступний українською Нацбанк упростил процедуру, по которой банки получают экстренную ликвидность Фото: НБУ/Flickr

Национальный банк облегчил доступ банков к экстренной поддержке ликвидности, что будет способствовать уменьшению временных и финансовых затрат банков.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Нацбанк отменил требования о предоставлении банком финансовой модели развития, о предоставлении отчета об оценке стоимости имущественных прав по кредитам юридических лиц на этапе заключения генерального договора.

Кроме того, регулятор отсрочил требования о предоставлении отчета об оценке недвижимого имущества до момента возникновения потребности в кредите, сократил время проверки соответствия субъектов оценочной деятельности установленным критериям.

НБУ продлил срок действия отчета об оценке имущества с 3 до 6 месяцев до дня подачи в Нацбанк.

Регулятор также определил недвижимое имущество, которое нельзя передавать в залог НБУ. Это, в частности, недвижимое имущество за пределами областных и районных центров (кроме целостных имущественных комплексов, объектов производственной или складской недвижимости), незастроенные земельные участки за пределами Киева, Днепра, Одессы, Харькова и Львова, убыточные имущественные комплексы и недвижимость, эксплуатация которой не приносит доход.

Неприемлемой также будет считаться недвижимость, характеристики которой не соответствуют данным в технической документации, объекты в аварийном состоянии.

Национальный банк также установил критерии соответствия для страховых компаний, страхующих имущество, находящееся в залоге по кредитам НБУ.

Это, в частности, отсутствие в течение последних двух лет нарушений требований законодательства, рентабельная деятельность и наличие перестраховочного покрытия рисков в ведущих международных компаниях.

К тому же такие страховые компании должны быть не связанными с банком-заемщиком лицами, а доля полученных ими страховых платежей по операциям по страхованию кредитных и финансовых рисков не должна превышать 5% общего объема страховых платежей по итогам последнего отчетного года.