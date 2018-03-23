НБУ уничтожил изношенные купюры на 48 млрд грн

Национальный банк (НБУ) в 2017 году утилизировал 749,2 млн изношенных банкнот на 48,4 млрд грн.

Об этом сообщили в регуляторе Українським Новинам.

В частности, были изъяты из обращения изношенные и значительно изношенные банкноты в разрезе таких номиналов: 1 гривня - 83,4 млн штук на сумму 83,4 млн грн; 2 гривни - 63 млн штук на сумму 125,9 млн грн; 5 гривен - 77,5 млн штук на сумму 387,4 млн грн; 10 гривен - 85,1 млн штук на сумму 850,7 млн грн; 20 гривен - 71,7 млн штук на сумму 1,4 млрд грн; 50 гривен - 128,6 млн штук на сумму 6,4 млрд грн, 100 гривен - 129,8 млн штук на сумму 13 млрд грн; 200 гривен - 96,7 млн штук на сумму 19,3 млрд грн; 500 гривен - 13,4 млн штук на сумму 6,7 млрд грн.

Отмечается, что изъятие поврежденных банкнот происходит при осуществлении расчетных, валюто-обменных операций с предприятиями розничной торговли, банками и другими организациями, при сдаче изношенных и поврежденных банкнот в учреждения банков и в НБУ и при обработке банкнот на автоматизированных системах обработки банкнот в учреждениях банков и в НБУ.

Напомним, что Нацбанк ввел новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 грн вместо купюр.

Также НБУ прекратил чеканить монеты мелких номиналов 1, 2, 5 и 25 копеек.