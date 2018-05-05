НБУ спрогнозировал историческое падение ставок по кредитам для бизнеса

В ближайшие год-полтора стоимость кредитов для бизнеса продолжит снижаться и достигнет исторических минимумов.

Такой прогноз обнародовал Национальный банк Украины (НБУ), передает Интерфакс-Украина.

Регулятор отмечает, что сегодня банки имеют возможность значительно снизить ставки за счет удешевления фондирования, собственно, депозитов.

"Процентные ставки по депозитам в инвалюте находятся на историческом минимуме, по гривневым депозитам – близки к минимальным за последние шесть лет", - отмечено в документе.

Вместе с тем НБУ констатирует, что корпоративное кредитование в течение трех последних лет было практически нулевым из-за значительных списаний и реструктуризаций. По мнению регулятора, в дальнейшем динамика восстановления корпоративного кредитования будет медленной.

Основной потенциал для кредитования Нацбанк видит за сегментом малого и среднего бизнеса.

Отметим, что доходность депозитных продуктов в национальной валюте для бизнеса за март возросла на 0,8 процентных пункта (п.п.) – до 11% годовых, в инвалюте снизилась на 0,3 п.п. - до 2,4% годовых. В свою очередь стоимость гривневых кредитов для бизнеса в прошлом месяце повысилась на 0,6 п.п. - до 16,6% годовых, валютных – на 0,2 п.п., до 6,7% годовых.

Процентная ставка по депозитам в нацвалюте для населения по итогам марта снизилась на 0,5 п.п. – до 10,8% годовых, в инвалюте – на 0,2 п.п., до 2,4% годовых. Стоимость гривневых кредитов для населения по итогам марта снизилась на 0,4 п.п. - до 31,2% годовых, в инвалюте - на 0,3 п.п., до 6,4% годовых.