НБУ создал новые возможности для банковских счетов физлиц

Национальный банк Украины (НБУ) предоставил физлицам возможность получать дистанционно не только административные, но и банковские услуги – например, открытие счета. С этой целью внедряется механизм удаленной идентификации клиентов через систему BankID.

Соответствующие изменения правление Нацбанка приняло 1 ноября, сообщила пресс-служба регулятора.

Постановление №116 вступает в силу с 5 ноября 2018 года.

Данный механизм предусматривает, что первая идентификация физлица должна проводиться в его присутствии одним из банков-участников системы. Уже после этого это физлицо сможет заказывать сервисы и услуги на сайте любой компании или банка, подключенных к BankID. Идентификация будет проводиться дистанционно на уровне банков, в которых обслуживается клиент (bank-to-bank). Это, например, даст возможность дистанционно открывать счета без необходимости посещать отделение банка.

При этом для предоставления банковских услуг обязательными условиями являются требования финансового мониторинга, а именно: проведение проверки идентификационных данных, полученных из различных источников (ЭЦП / квалифицированная цифровая подпись; система BankID НБУ; копии документов, загруженные на сайт поставщика услуг и подписанные ЭЦП клиента).

Ответственность за надлежащее осуществление идентификации и изучение клиента в соответствии с международными стандартами и законодательством Украины возлагается как на банк, который осуществил идентификацию, так и на банк, который использует информацию, полученную с помощью BankID.

Со своей стороны, банк обязан обеспечить в своей деятельности надлежащее управление рисками с целью предотвращения использования услуг, которые он предоставляет, для легализации криминальных доходов и финансирования терроризма.

Кроме того, Нацбанк усовершенствовал порядок согласования ответственных за осуществление финансового мониторинга работников банков.

НБУ начал проект BankID в 2015 году. Внедрение системы направлено на создание возможности осуществления банками Украины электронной дистанционной идентификации клиентов и предоставление гражданам Украины удаленного доступа ко многим государственным и административным услугам.

В настоящее время НБУ является владельцем системы и регулирует отношения между абонентами-участниками системы. Подключение к системе BankID для украинских банков, государственных учреждений и коммерческих компаний – бесплатное.

Согласно информации, предоставленной банками Украины по состоянию на 1 января 2018 года, более 13 млн физических лиц-клиентов банков используют дистанционное обслуживание своих счетов, это более чем втрое больше в сравнении с концом 2016 года.