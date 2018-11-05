НБУ создал новые возможности для банковских счетов физлиц

Национальный банк Украины (НБУ) предоставил физлицам возможность получать дистанционно не только административные, но и банковские услуги – например, открытие счета. С этой целью внедряется механизм удаленной идентификации клиентов через систему BankID.
Соответствующие изменения правление Нацбанка приняло 1 ноября, сообщила пресс-служба регулятора.
Постановление №116 вступает в силу с 5 ноября 2018 года.
Данный механизм предусматривает, что первая идентификация физлица должна проводиться в его присутствии одним из банков-участников системы. Уже после этого это физлицо сможет заказывать сервисы и услуги на сайте любой компании или банка, подключенных к BankID. Идентификация будет проводиться дистанционно на уровне банков, в которых обслуживается клиент (bank-to-bank). Это, например, даст возможность дистанционно открывать счета без необходимости посещать отделение банка.
При этом для предоставления банковских услуг обязательными условиями являются требования финансового мониторинга, а именно: проведение проверки идентификационных данных, полученных из различных источников (ЭЦП / квалифицированная цифровая подпись; система BankID НБУ; копии документов, загруженные на сайт поставщика услуг и подписанные ЭЦП клиента).
Ответственность за надлежащее осуществление идентификации и изучение клиента в соответствии с международными стандартами и законодательством Украины возлагается как на банк, который осуществил идентификацию, так и на банк, который использует информацию, полученную с помощью BankID.
Со своей стороны, банк обязан обеспечить в своей деятельности надлежащее управление рисками с целью предотвращения использования услуг, которые он предоставляет, для легализации криминальных доходов и финансирования терроризма.
Кроме того, Нацбанк усовершенствовал порядок согласования ответственных за осуществление финансового мониторинга работников банков.
НБУ начал проект BankID в 2015 году. Внедрение системы направлено на создание возможности осуществления банками Украины электронной дистанционной идентификации клиентов и предоставление гражданам Украины удаленного доступа ко многим государственным и административным услугам.
В настоящее время НБУ является владельцем системы и регулирует отношения между абонентами-участниками системы. Подключение к системе BankID для украинских банков, государственных учреждений и коммерческих компаний – бесплатное.
Согласно информации, предоставленной банками Украины по состоянию на 1 января 2018 года, более 13 млн физических лиц-клиентов банков используют дистанционное обслуживание своих счетов, это более чем втрое больше в сравнении с концом 2016 года.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Комментарии
Правила комментирования