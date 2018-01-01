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НБУ сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых

Сегодня, 14:49
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В НБУ считают, что монетарные условия достаточно жесткие, чтобы обеспечить снижение инфляции до 5% в 2020 году

Фото: Наталья Кравчук / НВ

Нацбанк принял решение сохранить учетную ставку на уровне 18% годовых.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

В сообщении отмечается, что текущие и прогнозные монетарные условия пока достаточно жесткие, чтобы обеспечить снижение инфляции до цели 5% в 2020 году.

"Сохранение учетной ставки на уровне 18,0% утвержденное Решением Правления Национального банка Украины от 13 декабря 2018 года № 834-рш О размере учетной ставки", - отмечается в сообщении Нацбанка.

Напомним, 25 октября 2018 года Нацбанк тоже оставил учетную ставку без изменений на уровне 18%. Перед этим НБУ повышал учетную ставку шесть раз: с 17,5% до 18% с 7 сентября 2018 года, с 17% до 17,5% с 13 июля 2018 года, с 16% до 17% со 2 марта 2018 года, с 14,5% до 16% 26 января 2018 года, с 13,5% до 14,5% 15 декабря 2017 года и с 12,5% до 13,5% с 27 октября 2017 года.

Последний раз учетную ставку снижали в мае 2017 года - до 12,5% годовых с 13% годовых.

Теги:   Нацбанк Учетная ставка

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