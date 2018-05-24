НБУ сохранил главную процентную ставку страны

Национальный банк Украины (НБУ) решил сохранить учетную ставку на прежнем уровне – 17% годовых. При этом, регулятор отмечает ослабление инфляционного давления.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Проведение Национальным банком жесткой монетарной политики продолжало сдерживать фундаментальное инфляционное давление […] Наиболее ощутимо влияние политики проявилось через канал обменного курса гривни, способствуя его укреплению с января текущего года. Также наблюдается некоторое улучшение инфляционных ожиданий", - говорится в сообщении.

Соответственно, НБУ подтвердил ожидания относительно динамики потребительской инфляции в соответствии с ранее обнародованным прогнозом – замедление до 8,9% к концу текущего года и возврат в целевой диапазон - 6% ± 2 п.п. - в середине 2019 года.

Вместе с тем, Нацбанк предупреждает, что указанный прогноз актуален только при условии реализации его ключевого предположения - дальнейшего продвижения в осуществлении структурных реформ, в частности, в рамках программы расширенного финансирования Международного валютного фонда.

"Эти реформы критически важны, как для сохранения макрофинансовой стабильности, так и для обеспечения долгосрочного экономического роста Украины", - подчеркнули в НБУ.

Напомним, что Нацбанк повысил учетную ставку с 16% до 17% со 2 марта.

Это стало четвертым повышением учетной ставки. Так, НБУ повысил учетную ставку с 12,5% годовых до 13,5% годовых 27 октября 2017 года, потом до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года и до 16% годовых с 26 января 2018 года.

В последний раз учетную ставку снижали в мае 2017 года - до 12,5% годовых с 13% годовых.