НБУ согласовал условия работы в Украине крупнейшей в мире платежной системы

Национальный банк Украины (НБУ) согласовал условия и порядок деятельности в Украине китайской платежной системы UnionPay International.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
"12 ноября Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка согласовал условия и порядок ее деятельности в Украине", – говорится в нем.
На первом этапе платежная система UnionPay International будет предоставлять в Украине услуги эквайринга, выдачи наличных и оплаты товаров и услуг по платежным картам UnionPay.
В дальнейшем предполагается осуществление эмиссии платежных карточек UnionPay банками Украины.
Международная платежная система UnionPay International стала четвертой в Украине международной карточной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент.
Украина станет 170 страной мира, в которой будет развиваться сервис обслуживания карт UnionPay. Сегодня UPI позволяет использовать карты для оплаты товаров и услуг, а также снятия наличных в партнерстве с более чем 400 финансовыми институтами по всему миру. Карточки UnionPay эмитируются в более чем 40 странах.
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