НБУ сменил один банк при продаже валюты на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал список банков-участников валютных интервенций с запросом лучшего курса, которые будут проводиться в четвертом квартале 2018 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

В частности, из списка участников выбыл ПроКредит Банк, вместо него внесен банк Альянс.

Всего в новом перечне значатся банки: Альфа-Банк, Банк Кредит Днепр, Глобус, ИНГ Банк Украина, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, Ощадбанк, Пивденный, Приватбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Сбербанк, ТАСкомбанк , Укргазбанк, Ситибанк, Укрэксимбанк, УкрСиббанк, Укрсоцбанк и Индустриалбанк.

В конце октября 2016 года НБУ утвердил порядок проведения новой формы валютных интервенций – запрос наилучшего курса.

В третьем квартале 2018 года НБУ не покупал валюту через интервенции путем запроса наилучшего курса. Для этого в течение июля-сентября использовался функционал Matching, с помощью которого операции осуществлялись как в форме интервенции по наилучшему курсу, так и путем интервенции по единому курсу.