Подарок для депутатов и чиновников. НБУ в шесть раз повысил лимит для финансовых операций «политически значимых лиц» 19 июня, 18:31 Национальный банк Украины (Фото:NBU / Flickr)

Нацбанк повысил с 200 тысяч грн в квартал до 400 тысяч грн в месяц объемы финансовых операций по всем счетам для политически значимых лиц (Politically Exposed Persons или РЕРѕ).

Как сообщает регулятор, эти изменения внесены постановлением правления НБУ от 15 июня 2023 № 74, вступившим в силу 17 июня 2023 года.

«Национальный банк также смягчил отдельные нормы в части мер по источникам состояния (богатства) PEPs и источников средств, связанных с их финансовыми операциями», — сообщили в НБУ.

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Кроме того, Нацбанк унормировал отдельные вопросы обеспечения надлежащего применения риск-ориентированного подхода банков к клиентам — политически значимым лицам, которые ранее содержались в рекомендательных письмах.

«Банки должны отойти от формального подхода к установлению уровня риска РЕРѕ. В каждом отдельном случае присвоение банком любого уровня риска PEPs должно быть надлежащим образом обосновано. Такой подход будет способствовать предотвращению установления банками необоснованного уровня риска и безосновательного отказа таким клиентам в обслуживании», — заявил регулятор.

Ранее сообщалось, что Национальный банк с 16 июня смягчил валютные ограничения — предоставил бизнесу возможность переводить за границу средства для погашения отдельных категорий внешних кредитов и займов.