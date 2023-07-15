Нацбанк с 20 июля вводит в обращение новую банкноту номиналом 1000 гривен 15 июля, 16:49 Банкнота номиналом 1000 грн (иллюстративное фото) (Фото:NBU / Flickr)

Национальный банк Украины с 20 июля выпускает в оборот банкноты в 1000 грн образца 2019 года на замену поврежденным и изношенным банкнотам.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, на банкнотах стоит подпись главы НБУ Андрея Пышного и год выпуска. Они будут в обороте с другими банкнотами в 1000 грн предыдущих годов, их должны без ограничений принимать все физические и юридические лица в Украине.



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Инфографика: НБУ

Банкнота номиналом 1000 грн с портретом Владимира Вернадского и зданием президиума Национальной академии наук появилась в обращении 25 октября 2019 года.

С 25 апреля 2023-го Нацбанк ввел в обращение банкноты номиналом 500 грн образца 2015 года.



Ранее НБУ обязал банки и обменники принимать старые и изношенные купюры.