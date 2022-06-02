НБУ принял радикальное решение. Учетная ставка выросла сразу до 25% — что это значит для экономики 2 июня, 20:07 Сюжет Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Глава НБУ Кирилл Шевченко удивил рынок резким повышением учетной ставки (Фото:НБУ / Flickr)

Ставки по депозитам вырастут, на черном рынке подешевеет доллар, для банков вырастет стоимость рефинансирования — последствия резкого повышения учетной ставки

Прогнозы аналитиков о том, как сильно вырастет учетная ставка, не оправдались. НБУ смог удивить всех, повысив ее сразу на 15 п.п. — до 25%. «Цель такого шага вместе с другими мерами — защита гривневых доходов и сбережений граждан, увеличение привлекательности гривневых активов, снижение давления на валютный рынок и, как следствие — усиление способности НБУ обеспечивать курсовую стабильность и сдерживать инфляционные процессы во время войны», — говорится в сообщении НБУ.

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В экспертной среде разгораются жаркие дискуссии о том, насколько обоснованы действия НБУ. Мы спросили финансовых аналитиков, к чему приведет такое решение и что оно значит для экономики страны.

Михаил Демкив Финансовый аналитик группы ICU

С начала полномасштабной агрессии РФ НБУ воздерживался от принятия решений об учетной ставке. Это было оправдано в условиях значительного психологического шока. Изменение учетной ставки стало бы незначительным фактором стабилизации ожиданий и стимулом удерживать гривневые активы.

Сейчас ситуация меняется. Экономика постепенно адаптируется, вместо психологического шока приходит экономическая логика, которой руководствуются бизнес и население. Это требует изменения подходов и к монетарной политике. В таких условиях отсутствие должного вознаграждения за содержание гривневых активов усиливает угрозу долларизации экономики и потери ресурса финансовой системой.

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