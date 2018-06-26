НБУ разрешил новое слияние двух украинских банков

Национальный банк Украины (НБУ) одобрил присоединение по упрощенной процедуре киевского банка Центр к одесскому МТБ Банку.

Такое решение было принято регулятором 23 июня, передает профильное издание finclub.

Ранее МТБ Банк объявил о слиянии с банком Центр.

В результате реорганизации МТБ Банк станет правопреемником всех прав и обязанностей банка Центр в отношении его клиентов, партнеров, контрагентов, а уставный капитал МТБ Банка увеличится до 635 млн грн.

Кроме того, в распоряжение МТБ Банка перейдет карточный процессинговый центр, поддерживающий работу с национальной платежной системой Простір.

МТБ Банк (ранее – Марфин Банк, Морторгбанк, Морской транспортный банк) основан в 1993 году.

Напомним, что летом 2017 года компания Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, конечным бенефициаром которой являлась Республика Кипр в лице министра финансов, продала контрольный пакет акций Марфин Банка. Новым собственником стала компания Saggarko Limited, а конечными бенефициарами в результате сделки – граждане Украины Михаил Партикевич и Игорь Згуров.

В частности, Згуров занимает должность советника исполнительного директора по экономическим вопросам Одессагаза.

В октябре 2017-го сотрудников Марфин Банка заподозрили в выводе из банка около 300 млн грн.

Владельцем банка Центр с капиталом 200 млн грн является гражданин Франции Хамед Алихани, проживающий в ОАЭ.