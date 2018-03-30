НБУ проиграл суд за еврооблигации Приватбанка на полмиллиона долларов

28 марта Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск держателя еврооблигаций Приватбанка - панамской компании THEO Worldwide Corp - и решил взыскать с финучреждения $574 тыс.

Об этом FinClub сообщили в пресс-службе НБУ.

"Готовится апелляционная жалоба", - сообщили в НБУ.

THEO Worldwide Corp. подала в суд на Приватбанк и британскую компанию UK SPV Credit Finance plc. (специальная компания, которая занималась выпуском еврооблигаций Приватбанка) еще 18 мая 2017 года. Держатель требовал признать незаконным списание его еврооблигаций и взыскать с ответчиков $100 тыс.

В июле истец увеличил сумму претензий до $663 тыс.

В качестве третьих лиц со стороны ответчиков были привлечены ФГВФЛ, Минфин и Нацбанк, а третьими лицами на стороне истца стали GLAS Trust Corporation Limited, Deutsche Trustee Company Limited, Madison Pacific Trust Limited.

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн – в декабре.

Напомним, что в конце прошлого года НБУ конвертировал в капитал Приватбанка ценные бумаги на руках инвесторов на $595 млн по процедуре bail-in.

Речь идет о трех выпусках еврооблигаций: на $175 млн по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 года, на $200 млн по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 года, из которых $40 млн было погашено в августе 2016 года, а также на $220 млн по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.

Держатели евробондов Приватбанка, владеющие разными выпусками ценных бумаг на общую сумму более $120 млн, в конце декабря 2016 года объединились в специальный комитет для совместной защиты своих прав и интересов. В комитет вошли пять фондов, в том числе британские, американские и швейцарские.

В мае 2016-го держатели еврооблигаций Приватбанка обжаловали в Лондонском международном арбитражном суде (London Court of International Arbitration) принудительный обмен их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка.

Ранее сообщалось, что Игорь Суркис и его брат Григорий Суркис, а также связанные с ними лица подали 42 иска против Национального банка Украины (НБУ) из-за процедуры bail-in.

Bail-in - механизм, который используется при санации проблемных банков и предполагает либо конвертацию депозитов в акции финучреждения, либо переоформление вкладов в специальный субординированный кредит на пополнение капитала.