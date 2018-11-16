НБУ продлил срок докапитализации банков

Национальный банк Украины (НБУ) продлил на три месяца - до 31 марта 2019 года, срок докапитализации банков, требующих дополнительные вливания по итогам стресс-тестирования по базовому макроэкономическому сценарию.

Об этом сообщила первый замглавы регулятора Екатерина Рожкова во время ежегодной конференции Fitch Ratings, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы продлили этот срок до 31 марта 2019 года, то есть, банки имеют время, и я здесь существенных рисков не вижу", - заявила она.

По словам Рожковой, большинство из таких банков уже выполнили это требование.

"Процесс стресс-тестирования имеет много итераций: мы приступили к нему в начале января, первые результаты получили в апреле-мае, и все это время мы работали с банками. Поэтому, из тех восьми банков, которые потребовали докапитализацию по базовому сценарию, большинство уже докапитализировалось", - подчеркнула замглавы Нацбанка.

Напомним, что в начале октября регулятор обнародовал итоги качества активов и стресс-тестирования 24 банков, согласно которым восемь кредитных учреждений потребовали докапитализацию на общую сумму 6,1 млрд грн.

В рамках стресс-теста по неблагоприятному сценарию, докапитализацию, к указанным восьми, требуют еще пять банков. Общая потребность в капитале 13 банков по неблагоприятному сценарию составляет 42,1 млрд грн.

Для покрытия потребности в капитале по неблагоприятному сценарию банки должны разработать и выполнить к концу 2019 года план реструктуризации.