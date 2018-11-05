НБУ применил санкции сразу к 4 украинским банкам

Национальный банк Украины (НБУ) по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в октябре 2018 года применил меры воздействия к четырем банкам.

Об этом сообщил регулятор, передает УНИАН.

Так, банк Центр оштрафован на 1,2 млн грн за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Кроме того, банк получил письменное предупреждение относительно идентификации клиентов.

Еще три банка – Юнекс Банк, Идея Банк и Альтбанк получили письменные предупреждения.

Напомним,что ранее НБУ по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в январе-сентябре применил штрафные санкции к 11 банкам.