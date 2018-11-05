НБУ применил санкции сразу к 4 украинским банкам

Национальный банк Украины (НБУ) по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в октябре 2018 года применил меры воздействия к четырем банкам.
Об этом сообщил регулятор, передает УНИАН.
Так, банк Центр оштрафован на 1,2 млн грн за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Кроме того, банк получил письменное предупреждение относительно идентификации клиентов.
Еще три банка – Юнекс Банк, Идея Банк и Альтбанк получили письменные предупреждения.
Напомним,что ранее НБУ по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в январе-сентябре применил штрафные санкции к 11 банкам.
Читайте в свежем номере журнала Новое Время
- Жесткая правда Валерии Гонтаревой о работе в НБУ
- Элина Светолина — миллионерша, актриса и победительница
- Катастрофа, которая через 50 лет изменит карту мира
Комментарии
Правила комментирования