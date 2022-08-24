Как не стать соучастником оккупантов. НБУ предупредил об опасных банкнотах гривни, которыми нельзя пользоваться — фото 24 августа, 12:51 НБУ просит быть бдительными — в обращении попали банкноты, выкраденные из банков на оккупированных территориях (Фото:НБУ / Flickr)

НБУ предупреждает об опасности попадания в наличное обращение банкнот гривни, умышленно поврежденных банками во время действия военного положения, с находящихся во временной оккупации территорий.

Речь идет о деньгах, похищенных оккупантами или мародерами из захваченных отделений банков.

Дело в том объясняет регулятор, что банки в условиях военных действий в случае невозможности вывезти наличные деньги должны их повредить, чтобы привести банкноты в неплатежное состояние.

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Банкноты могут быть повреждены механическим способом (обрезание не менее половины банкноты и ее уничтожение; разрезание пополам или на три части; просверливание в банкноте трех или более отверстий) или специальными растворами, красящими веществами с окрашиванием не менее 50% общей площади банкноты.

Так, в частности, выглядят банкноты, умышленно поврежденные банками:

Инфографика: НБУ

«Просим и бизнес, и граждан быть внимательными. Такие банкноты — окрашенные, разрезанные или с отверстиями — не нужно принимать во время наличных расчетов. Если во время расчетов вам предлагают окрашенные, разрезанные банкноты или банкноты с отверстиями, ни в коем случае не принимайте их. Они перестали быть платежным средством. Откажитесь и попросите другие. Уместно также будет сообщить о распространителях таких банкнот Национальной полиции, чтобы остановить действия злоумышленников», — советуют в НБУ.

В случае сомнения можно обратиться в любой банк. Поврежденные банкноты во время действия военного положения обмену не подлежат, а изымаются для дальнейшего проведения исследований Нацбанком.

Со своей стороны НБУ также обращает внимание банков на необходимость принять дополнительные меры, чтобы не допустить попадания таких банкнот в кассы.

«Напоминаем, что в условиях военного положения наиболее безопасны безналичные расчеты, поэтому рекомендуем отдавать предпочтение именно им», — добавил регулятор.

Ранее сообщалось, что захватчики открывают отделения российских банков на временно оккупированных территориях.

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