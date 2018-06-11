НБУ предложил украинцам отказаться от банковских карточек

Национальный банк Украины (НБУ) намерен развивать альтернативные сервисы доступа клиентов к средствам на счете в банке.

Об этом рассказал глава НБУ Яков Смолий в интервью Зеркалу недели. Украина.

"Карточки — это дорого. Здесь и содержание процессинга, и выпуск карточек. Какие сейчас тренды в мире? Существуют европейские директивы, говорящие, что клиент может сам указать банку, каким сервисам он хочет предоставить доступ к своему счету. Без карточек. Мы сейчас над внедрением этих технологий работаем, уже выработали концепцию", — рассказал Смолий.

В результате клиенты получат возможность дистанционного доступа к счету и безопасность трансакции с использованием бескарточных технологий "в режиме 24/7, мгновенно и гарантировано".

"Эти решения ... предусматривают, что операции привязаны непосредственно к персональному банковскому счету", — отметил глава регулятора.

Смолий уточнил, что речь не идет об использовании каких-то принципиально новых и дорогих технологий, а имеется ввиду доработка уже существующих банковских систем.

"Вы с использованием дистанционных каналов, мобильного телефона или компьютера, через Интернет будете инициировать платеж со своего счета. Он от вашего банка пойдет через систему электронных платежей НБУ к другому банку и к счету получателя. Без использования карточных процессингов", — пояснил Смолий.

По его словам, новая технология не использует процессинг вообще. Она опирается на уже существующую систему электронных платежей НБУ и банковских операционных систем.

"Мы ни в коем случае не предлагаем отказываться от карточных технологий, которые являются одними из ключевых драйверов Cashless, а просто намерены развивать альтернативную инфраструктуру, которая содействовала бы функциональной и ценовой конкуренции, появлению новых игроков и услуг", — пояснил глава Нацбанка.

Кроме того, в в рамках модернизации платежного пространства предполагается переход на международный стандарт определения счетов IBAN.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины предлагает расширить перечень платежных устройств и сервисов для возможности осуществления безналичной оплаты пользователями.

Согласно данным НБУ, украинцы стали чаще рассчитываться карточками в интернете и магазинах. По итогам первого квартала 2018 года доля безналичных расчетов по объему операций повысилась до 44,4% и составила 272,6 млрд грн, что на 5,1% больше в сравнении с итогами 2017 года.