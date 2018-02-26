НБУ предложил изменения в порядок ведения кассовых операций

Национальный банк Украины (НБУ) предлагает внести изменения в порядок ведения кассовых операций для финансовых учреждений, предприятий и различных организаций.

Соответствующий проект размещен на официальном сайте регулятора 26 февраля.

"Изменениями предусматривается переходный адаптационный период в течение шести месяцев для того, чтобы привести свою деятельность по использованию форм первичного учета кассовых операций к требованиям НБУ", - говорится в проекте документа.

Как объясняет регулятор, в течение этого периода различия форм первичного учета кассовых операций"не является основанием для их применения". При этом разрешается использовать ранее напечатанные формы, "что позволит сэкономить их оборотные средства".

Это касается, в частности, применения и использования форм ведомостей на выплату наличных, приходных и расходных кассовых ордеров, журналов регистрации приходных и расходных кассовых документов, кассовых книг, книг учета выданных и принятых старшим кассиром наличных и актов о результатах инвентаризации имеющихся средств в соответствие.

В Нацбанке говорят, что также рассматривался вариант отмены учета кассовых операций и предоставление права предприятиям самостоятельно выбирать способ и формы бухгалтерского учета. Однако он не был "самым оптимальным".