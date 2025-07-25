«Будут потери». В НБУ подсчитали, сколько Украине будет стоить отказ ЕС от торгового безвиза

Национальный банк Украины оценил конкретные убытки от прекращения торговых преференций с Европейским Союзом. Они составят около $700 миллионов в 2025 году.

Об этом сказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук на мероприятии Центра экономической стратегии 25 июля.

«В апреле мы этот фактор рассматривали как риск, но учитывая то, что сегодня долгосрочного решения не было найдено, определенные потери для нас, к сожалению, будут. Их оцениваем для этого года примерно в $700 млн», — сказал Николайчук.

Ранее оценка НБУ была несколько выше — $800 млн. Он добавил, что значительная часть поставок в Европу будет сохраняться, а часть экспорта может быть переориентирована на третьи рынки.

Эти потери станут дополнительным вызовом для украинской экономики, которая страдает в результате интенсификации российских атак и других негативных факторов войны.

НБУ учел их в обновленном макроэкономическом прогнозе, ухудшив оценку роста ВВП на 2025 год до 2,1%.

Ранее сообщалось, что в июне 2025 года Европейский Союз вернулся к условиям Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA) в торговле с Украиной, отменив односторонний беспошлинный режим (так называемый торговый безвиз), действовавший для Украины три года. Евросоюз официально вернул квоты для Украины.

До 31 декабря 2025 года для украинских товаров будут действовать квоты в размере 7/12 от годовых квот.30 июня ЕС и Украина достигли соглашения о новых условиях торговли вместо «торгового безвиза», но решение еще нужно финализировать.