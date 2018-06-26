НБУ получил документы от белорусского покупателя "дочки" Сбербанка

25 июня Национальный банк Украины (НБУ) получил от белорусского Паритетбанка пакет документов для согласования покупки украинской "дочки" Сбербанка России.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ агентству Интерфакс-Украина.

"Национальный банк Украины 25 июня получил от белорусского Паритетбанка пакет документов для согласования опосредованного приобретения существенного участия в Сбербанке в размере 100% его уставного капитала. Сейчас полученные НБУ документы для согласования приобретения существенного участия в Сбербанке находятся на рассмотрении", - сказал представитель пресс-службы.

Паритетбанк входит в группу средних белорусских банков, занимая 15-е место по размеру активов среди 24 действующих белорусских банков. Активы банка на конец 2017 года составили 365,8 млн белорусских рублей, увеличившись за год на 2,3%. 99,8% банка владеет управление делами президента Беларуси.

Паритетбанк является правопреемником банка Поиск, который был создан в январе 1991 года на базе Жилсоцбанка СССР по инициативе крупных предприятий Минска. В 2004 году банк был переименован в Паритетбанк.

Ранее в декабре 2017 года Паритетбанк уже подавал пакет документов в Нацбанк для приобретения украинской "дочки" Сбербанка. Однако 19 марта 2018 года НБУ отказал Паритетбанку в приобретении 100% акций из-за несоответствия заявителя требованиям законодательства Украины.

Впрочем, Паритетбанк второй раз подал в НБУ пакет документов для покупки украинской "дочки" российского Сбербанка.

Еще ранее интерес к покупке украинского Сбербанка проявлял белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня, который намеревался приобрести находящийся в госсобственности Паритетбанк и через него – украинскую "дочку" Сбербанка РФ. Изначально власти Белоруссии одобрили продажу бизнесмену госбанка за $50 млн, однако позже подконтрольная Прокопене компания VP Capital сообщила, что Паритетбанк остается в собственности государства.

Сбербанк в Украине основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России. По данным НБУ, на 1 января 2018 года по размеру чистых активов (42,4 млрд грн) финучреждение занимало 9-е место среди 84 действовавших в стране банков.