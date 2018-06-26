НБУ получил документы от белорусского покупателя "дочки" Сбербанка

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НБУ получил от белорусского Паритетбанка заявку на покупку украинской

НБУ получил от белорусского Паритетбанка заявку на покупку украинской "дочки" Сбербанка

25 июня Национальный банк Украины (НБУ) получил от белорусского Паритетбанка пакет документов для согласования покупки украинской "дочки" Сбербанка России.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ агентству Интерфакс-Украина.

"Национальный банк Украины 25 июня получил от белорусского Паритетбанка пакет документов для согласования опосредованного приобретения существенного участия в Сбербанке в размере 100% его уставного капитала. Сейчас полученные НБУ документы для согласования приобретения существенного участия в Сбербанке находятся на рассмотрении", - сказал представитель пресс-службы.

Паритетбанк входит в группу средних белорусских банков, занимая 15-е место по размеру активов среди 24 действующих белорусских банков. Активы банка на конец 2017 года составили 365,8 млн белорусских рублей, увеличившись за год на 2,3%. 99,8% банка владеет управление делами президента Беларуси.

Паритетбанк является правопреемником банка Поиск, который был создан в январе 1991 года на базе Жилсоцбанка СССР по инициативе крупных предприятий Минска. В 2004 году банк был переименован в Паритетбанк.

Ранее в декабре 2017 года Паритетбанк уже подавал пакет документов в Нацбанк для приобретения украинской "дочки" Сбербанка. Однако 19 марта 2018 года НБУ отказал Паритетбанку в приобретении 100% акций из-за несоответствия заявителя требованиям законодательства Украины.

Впрочем, Паритетбанк второй раз подал в НБУ пакет документов для покупки украинской "дочки" российского Сбербанка.

Еще ранее интерес к покупке украинского Сбербанка проявлял белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня, который намеревался приобрести находящийся в госсобственности Паритетбанк и через него – украинскую "дочку" Сбербанка РФ. Изначально власти Белоруссии одобрили продажу бизнесмену госбанка за $50 млн, однако позже подконтрольная Прокопене компания VP Capital сообщила, что Паритетбанк остается в собственности государства.

Сбербанк в Украине основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России. По данным НБУ, на 1 января 2018 года по размеру чистых активов (42,4 млрд грн) финучреждение занимало 9-е место среди 84 действовавших в стране банков.

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