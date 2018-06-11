НБУ подал новый иск против Коломойского в суд Швейцарии

НБУ через суд требует взыскать с Коломойского 10 млрд грн выданного рефинансирования

Национальный банк Украины (НБУ) подал новые иски в суды Швейцарии и Украины против одного из бывших акционеров Приватбанка Игоря Коломойского на общую сумму около 10 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Первый иск подан по месту жительства Игоря Коломойского в Швейцарии - в Суд первой инстанции в Женеве.

Второй пакет исков подан по месту нахождения имущества Игоря Коломойского в Украине - в Хозяйственный суд Днепропетровской области.

"Судебные дела касаются выполнения Игорем Коломойским его обязательств по предоставленным в 2016 году личным поручительством в пользу Национального банка. Игорь Коломойский продемонстрировал нежелание выполнять взятые на себя обязательства добровольно", - говорится в сообщении.

За счет этих исков НБУ собирается обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые были предоставлены Приватбанку в 2008-2015 годах. Приватбанк получил кредиты рефинансирования от НБУ под обеспечение поручительством, предоставленным лично Игорем Коломойским.

В общем иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным договорам на сумму около 10 млрд грн.

"Национальный банк убежден, что как швейцарский, так и украинский суды удовлетворят обоснованные требования НБУ", - подчеркивают в регуляторе.

"НБУ пока принимает и продолжит принимать правовые меры, необходимые для возмещения Игорем Коломойским этих средств", - заявила заместитель руководителя Нацбанка Катерина Рожкова.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура подозревает бывшее руководство Приватбанка в растрате средств в особо крупных размерах в пользу связанных с бывшими акционерами компаний.



В декабря 2017 года Приватбанк подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского и Боголюбова, а также аффилированных с ними компаний. В качестве обеспечительной меры английский суд выдал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова на сумму более $2,5 млрд.

В феврале 2018 Суд Англии назначил заседание по делу Приватбанка против экс-владельцев. Позже бизнесмены заставили Лондонский суд перейти в закрытый режим.

18 декабря 2016 Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно этому решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн - в декабре.