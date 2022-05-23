Доллар, ФОПы, НБУ. Что толкает курс валюты вверх и почему все недовольны — разбор 23 мая, 16:05 Сюжет Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Доллар опять дорожает (Фото:NBU / Flickr)

За последние две недели курс покупки доллара в уличных обменниках вырос с 33−34 до 37 грн/$. 21−22 мая продавали доллар и вовсе по 38−40 грн/$. Что произошло и стоит ли винить в этом Нацбанк?

Пять коротких вопросов и ответов о ситуации на валютном рынке.



Доллар дорожает. Виноват НБУ?

Нет, наоборот. С начала войны Нацбанк сделал максимум для стабилизации курса гривни к доллару — зафиксировал его на отметке 29,25 грн/$ и ввел ряд ограничений. В уличных обменниках доллар стали покупать в среднем по 34−35 грн, продавать — по 36−37.

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В течение трех месяцев курс колебался в обе стороны, и лишь в середине мая доллар стал стоить дороже, чем в самом начале российской агрессии. Причина — спрос на валюту у населения, в том числе из-за паники, и игра спекулянтов. Для Украины, которая, по разным оценкам, потеряла около трети экономики, девальвация — в целом закономерное явление.

Говорят, что НБУ отпустил доллар. Это правда?



Это утверждение справедливо только в отношении банков. На уличный курс регулятор не влияет. Бизнес по-прежнему продает и покупает доллар на межбанке в диапазоне — 29,25 грн/$+1%. Население традиционно покупает и продает доллар в банках и обменных пунктах. Но с начала войны НБУ фактически убрал банки с наличного рынка. А с 14 мая разрешил работать с наличной валютой в коридоре «курс НБУ+10%» (32,18 грн/$). В обменниках курс покупки был выше, поэтому в банки никто не шел. С 21 мая НБУ снял ограничение в 10% для банков. Теперь они — тоже в игре и могут конкурировать с обменниками. Это все фактические изменения. Появление банков поможет сдержать рост курса, считают в Нацбанке.



Получается, все зря критикуют НБУ?

Не вся критика обоснована — не все понимают, как работает рынок. Но есть и реальная причина для недовольства. Для украинцев, которые живут за рубежом, рассчитываются картами или снимают наличные, курс теперь будет меняться. До 21 мая курсы всех банков вписывались в ограничения НБУ. И при оплате украинской картой где-нибудь в немецком супермаркете конвертация происходила по курсу около 33 грн/евро, хотя в Украине он достигал 37−38 грн. Теперь банки могут (но не должны) менять внутренний курс выше прежнего лимита. А платить больше не хочет никто. Хотя пока банки не допускают резких скачков. 21 мая курсы большинства банков изменились незначительно.

Почему недовольны ФОПы?

ФОП — это форма регистрации бизнеса со всеми вытекающими последствиями. Как и весь бизнес, который получает выручку от экспорта за рубеж, ФОПы продают заработанную валюту на межбанке по курсу НБУ. Уже три месяца он сильно отличается от уличного. Отсюда и недовольство. Страдают и так называемые «зарплатные ФОПы», чей доход в договоре привязан к курсу доллара. Например, айтишники. Их зарплата фактически остается прежней, хотя цены растут. ФОПы, которые с началом войны выехали за рубеж, как и все остальные временные мигранты, опасаются, что с 21 мая банки повысят курс карточной конвертации и их расходы де-факто вырастут.

Может ли НБУ убрать ограничения и действительно отпустить курс?

Это было бы выгодно бизнесу и ФОПам, которые работают на экспорт. До начала войны именно баланс спроса и предложения валюты среди бизнеса формировал реальный курс гривни. Но пока идет война отмена регулирования несет слишком много рисков для экономики, считают в НБУ.

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