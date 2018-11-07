НБУ отказался рассматривать отмену налогов на депозиты

НБУ не видит смысла отменять налоги на проценты по депозитам

Налогообложение процентных доходов по депозитам приходится преимущественно на более зажиточные слои населения и не является важнейшим фактором, влияющим на приток средств физических лиц в банки. Поэтому вопрос отмены налога с процентных доходов не стоит на повестке дня.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) в комментарии Экономической правде.

"Налогообложение пассивных доходов (в том числе процентных доходов по депозитам) физических лиц – общераспространенная практика в Европе. В то же время ставки по пассивным доходам иногда ниже, чем по активным", – сообщили в НБУ.

Нацбанк напомнил, что в Украине налог на процентные доходы по депозитам сейчас составляет 18% + военный сбор 1,5%.

"[Налог на процентные доходы по депозитам] преимущественно приходится на относительно богатые слои населения, которые имеют существенные доходы от депозитов", – заявил регулятор.

В Нацбанке также добавили, что поступления от налога с процентных доходов и военного сбора – весомый источник наполнения государственного бюджета.

Таким образом, вопрос отмены налога с процентных доходов не стоит на повестке дня.

"Налогообложение процентных доходов – только один, и далеко не самый важный фактор, влияющий на приток средств физических лиц в банки. Темпы притока депозитов среди прочего обусловливаются уровнем доходов населения, динамикой и ожиданием относительно обменного курса, показателями инфляции, уровнем доверия к банковской системе", – отметили в НБУ.

Представители Нацбанка считают, что рынок "уже приспособился к этому налогу и процентная политика коммерческих банков определяется с учетом данного фактора".

Напомним, что налог на доходы физических лиц на "получение пассивных доходов" граждан в размере 15% был установлен в июле 2014 года.

В 2015 году ставка НДФЛ на проценты по депозиту была повышена с 15% до 20%. Также введен новый вид налога – военный сбор в 1,5%.

В 2016 году ставка налога на проценты по депозиту была снижена до 18%. Также взымается военный сбор в 1,5%. Итоговая сумма удержаний – 19,5%.