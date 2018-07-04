НБУ остудил аппетиты банков по кредитованию среднего бизнеса

Банки сегодня чрезмерно оптимистичны в оценке объема кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ), несмотря на то, что этот сегмент действительно имеет огромный потенциал.

Такое мнение выразил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ) Виталий Ваврищук.

"Мы видим, что в секторе сформировалась одна очень четкая тенденция: поскольку в прошлом все без исключения банки "обожглись" на кредитовании крупных корпораций, естественная их реакция - пойти в сегмент МСБ. Там меньше риски и более высокая диверсификация и по регионам, и по секторам", - сказал он в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Согласно оценкам НБУ, указанный сектор действительно имеет огромный потенциал и на первых этапах кредитный портфель может удваиваться каждые три-четыре года.

Вместе с тем Ваврищук добавил, что совокупные ожидания банков по кредитованию этого рынка завышены.

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Это чревато неправильным восприятием финучреждениями потенциала отдельных сегментов, а также существенной недооценкой рисков, связанных с выходом в новые сегменты и запуском новых продуктов.

"Если смотреть на планы каждого отдельного банка, можно прийти к выводу, что его прогнозы реалистичны. Но, собрав всю информацию, мы понимаем, что многие банки будут конкурировать в каких-то узких сегментах… Возникает вопрос: корректно ли проведена оценка долгосрочных рисков? Не будет ли так, что все побегут в один сегмент, в результате это закончится смягчением стандартов кредитования на фоне высокой конкуренции за клиентов и ростом доли неработающих кредитов и дефолтов?", - подчеркнул он.

Помимо этого, по мнению Ваврищука, кредитование МСБ не заменит банкам классическое кредитование крупных корпоративных заемщиков.

"Банки пока очень нехотя выдают большие кредиты, кризис их много чему научил и резко снизил аппетит к новому кредитованию. Между тем кредитование платежеспособных заемщиков, которые не допускали дефолтов с 2014 года, стремительно растет: и в гривне, и в валюте прирост более чем на 20% г/г. То есть, в целом корпоративный портфель почти не меняется, но в сегменте качественных заемщиков совершенно иная картина", - сказал он.

Напомним, НБУ прогнозирует восстановление банковской системы в 2018 году. По мнению регулятора, банки в этом году выйдут на стабильную прибыль.