НБУ оштрафовал Укрсоцбанк за выдачу наличных без проверки Сегодня, 11:10 472 Цей матеріал також доступний українською Укрсоцбанк оштрафовали на 30,4 млн грн за выдачу наличных без проверки Фото: capital.ua

Национальный банк Украины (НБУ) наложил на Укрсоцбанк (Киев) штраф в размере 30,4 млн грн за проведение финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора, передает Интерфакс-Украина.

Напомним, что Альфа-Банк Украина и Укрсоцбанк будут объединены в один банк, работающий под одним брендом.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру активов Укрсоцбанк занимал 7-е место (58,3 млрд грн) среди 84 действовавших финучреждений.