НБУ оштрафовал Сбербанк на 94,7 миллиона гривен

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Сегодня, 21:45
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НБУ уже неоднократно применял к Сбербанку меры воздействия

Фото: ЯСИА

Национальный банк Украины оштрафовал АО Сбербанк на 94 737 499,80 гривен за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд гривен.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

По информации НБУ, рисковая деятельность банка состояла, в частности, в продолжении проведения (в том числе на основании документов, не соответствующих действительности) крупномаcштабных финансовых операций выдачи со счетов клиентов-юридических лиц наличных средств, которые содержат признаки, которые могут быть повязкам связанные с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства.

Отмечается, что НБУ уже неоднократно применял к Сбербанку меры воздействия за аналогичные финансовые операции в 2015 и 2017 годах.

Кроме того, еще одной причиной нового штрафа стало проведение финансовых операций, которые заключались в расчетах платежными карточками за рубежом в учреждениях, проводящих азартные игры.

Кроме того, НБУ предпринял к банку еще одно мероприятие воздействия в виде письменного предупреждения. Причиной является необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; ненадлежащее выявления и изучения общественных деятелей; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка приостановления финансовых операций; а также за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключалась, в частности, в осуществлении операций по счетам клиентов-юридических лиц на основании документов, содержащих недостоверную информацию.

Украинский Сбербанк является дочерним Банкон одноименного российского банка с российским государственным капиталом и с 2017 года находится в Украине под рядом санкций. Российский Сбербанк того же года объявил о желании как можно быстрее выйти с украинского рынка, однако не смог продать свою "дочку" в Украине.

Теги:   Сбербанк НБУ

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