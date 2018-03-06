НБУ оштрафовал банк Тигипко на 6 млн грн

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НБУ оштрафовал банк Тигипко на 6 млн грн
Фото:sd.ua

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал ТАСкомбанк бизнесмена Сергея Тигипко на 6,1 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Кроме того, банк ненадлежащим образом выполнял обязанность управления рисками и обязанность отказаться от обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга.

ТАСкомбанк основан в 1989 году. В 2004 году банк присоединился к группе ТАС. В 2011 году НБУ выдал банку лицензию на осуществление валютных операций. На сегодня ТАСкомбанк имеет 77 отделений. По данным Нацбанка, основным владельцем ТАСкомбанка является Сергей Тигипко, которому принадлежат 99,9% ценных бумаг.

По данным НБУ, на 1 января 2018 года по размеру общих активов ТАСкомбанк занимал 20-е место (14,7 млрд грн) среди 84 действующих банков.

 

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