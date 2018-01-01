НБУ обнародовал проект новой системы валютного регулирования Сегодня, 19:10 4 Цей матеріал також доступний українською НБУ разработал порядок реагирования в случае кризисных явлений на валютном рынке Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал для общественного обсуждения еще три проекта постановлений в рамках новой системы валютного регулирования.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Проекты постановлений №4 Положение о порядке введения мер защиты в сфере валютных операций, №6 Положение об отдельных инструментах стабилизации денежно-кредитного рынка и №7 Инструкция о порядке валютного надзора за соблюдением резидентами предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров.

Проекты постановлений №6 и №7 будут определять валютное регулировании временно - с 7 февраля 2019 и до полного перехода к свободному проведению валютных операций. Временный акт №7 введется для защиты экономики и финансовой системы от кризисных явлений, временный акт №6 направлен на предотвращение кризисных ситуаций на денежно-кредитном рынке.

После восстановления макрофинансовой стабильности положения временных актов прекратят действие, а валютное регулирование будет осуществляться в соответствии с постоянными актами (№1,2,3), которые определяют нормы валютного регулирования после полного перехода Украины к свободному проведению валютных операций согласно закону О валюте и валютных операциях.

В частности, инструкция о порядке валютного надзора за соблюдением резидентами предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров будет содержать ряд новаций, которые должны способствовать уменьшению временных и финансовых затрат бизнеса на отчетность перед государственными органами и прохождение процедур надзора за такими операциями.

Отмечается, что положения документа направлены на: отмену контроля за сроками расчетов по внешнеэкономическим контрактам на суммы операций до 150 тыс. грн; отмену контроля за сроками расчетов для экспорта всех видов услуг и работ; отмену дублирующих отчетов банков о нарушении сроков расчетов по внешнеэкономическим операциям в ГФС, которые сегодня подаются в бумажной форме. На замену действующему порядку банки будут предоставлять отчеты в электронном виде Нацбанку, который будет централизованно передавать эту информацию в налоговые органы.

Положение об отдельных инструментах стабилизации денежно-кредитного рынка устанавливает: порядок резервирования средств банками, которые привлекают иностранную валюту (банковские металлы) по краткосрочным депозитам и кредитам от нерезидентов, и по операциям с валютными деривативами; порядок предоставления банками информации о кредитных договорах между резидентами-заемщиками и нерезидентами-кредиторами.

Такая система сбора информации, которая носит уведомительный характер, заменит текущую разрешительную процедуру регистрации таких договоров. Действующее сегодня ограничение по максимальной процентной ставке по таким кредитам в дальнейшем не будет применяться. Высокая процентная ставка по кредитам от нерезидентов, не соответствующая рыночным условиям, будет рассматриваться как один из индикаторов рискованности валютных операций и учитываться при осуществлении валютного надзора.

Положение о порядке введения мер защиты в сфере валютных операций детализирует регуляторный инструментарий НБУ в случае возникновения обстоятельств, угрожающих стабильности финансовой системы. В частности, регулятор будет иметь право: устанавливать обязательную продажу части поступлений в иностранной валюте и предельные сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров; вводить лимиты на осуществление отдельных валютных операций; устанавливать особенности осуществления операций, связанных с движением капитала и др.

В НБУ считают, что такие меры будут применяться в случае значительного снижения курса гривни, международных резервов или объема вкладов в банковской системе, эскалации общественно-политической ситуации или возникновения других существенных рисков для макроэкономической и финансовой стабильности.

При отсутствии кризисных явлений Нацбанк продолжит либерализацию валютного рынка, начатую еще в сентябре 2015 года.

Нацбанк также сообщил, что в ближайшее время опубликует для публичного обсуждения последний проект нормативно-правового акта (№5), который станет частью новой системы валютного регулирования.