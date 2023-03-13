«На болотах воют — значит все, как надо». Андрей Пышный о европейских банках в России, $15 млрд от МВФ и отношениях с ОП — интервью NV 13 марта, 14:40 Эксклюзив NV Андрей Пышный (Фото:NV/Александр Медведев)

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью NV Бизнес рассказал о проблемах европейские банков в россии, новой миссии МВФ, отношениях с ОП, обновлении команды, очистке рынка и борьбе с коррупцией.

Андрей Пышный, который до назначения главой НБУ, долгое время возглавлял Ощадбанк и имеет широкие политические связи, смог за время своей каденции наладить коммуникацию с министром финансов Сергеем Марченко. Результат — возможность отказаться от финансирования бюджета за счет печати гривни.

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Пышный констатирует стабильность банковской системы во время войны, что является и заслугой команды его предшественника Кирилла Шевченко, и Валерии Гонтаревой, которая в свое время очистила рынок.

«Мы сейчас находимся в идеальном шторме с экономической точки зрения», — часто подчеркивает в разговоре с журналистами Пышный. Агрессия России и кровавая война, которую она начала против Украины, создала уникальные условия, в которых Украине приходится договариваться с МВФ о новой программе финансирования.

17 февраля 2023 года Украина и МВФ, быстрее, чем ожидалось, достигли согласия на рабочем уровне о пересмотре четырехмесячной мониторинговой программы с привлечением Совета директоров Фонда. Теперь Украина хочет получить полноценную программу от МВФ, чтобы привлечь финансирование. Из-за потери значительной части экономики, это — первоочередная задача для государства в условиях войны, ведь результаты переговоров с МВФ могут открыть финансирование не только от западных доноров, но и из частных источников. Всего украинский госбюджет нуждается во внешней поддержке на $38 млрд. Европейский Союз и США уже подтвердили намерения предоставить Украине 18 млрд евро и $9,9 млрд соответственно в течение года.

В интервью NV Бизнес Пышный рассказал, что ждет европейские банки, которые не спешат выходить с токсичного российского рынка, о чем он ведет переговоры с ЕЦБ, о миссии МВФ в Украине, обновлении команды, последних решениях о выводе банков с рынка и смене правил игры для микрофинансовых организаций.

В связи с режимом тишины перед решением НБУ об учетной ставке часть интервью о монетарной политике будет опубликована сразу после решения правления НБУ 16 марта.



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