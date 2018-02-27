НБУ назвал количество выставленных на продажу банков

В настоящее время Национальный банк Украины рассматривает пакеты документов на покупку РВС Банка, Сбербанка, банка Львов, БТА Банка.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора, передают Українські Новини.

При этом в НБУ не поступал пакет документов на согласование приобретения существенного участия в Проминвестбанке, который российский Внешэкономбанк планирует продать до мая текущего года.

Отметим, что 9 февраля Антимонопольный комитет разрешил депутату Верховной Рады Руслану Демчаку купить более 50% РВС Банка. После чего Демчак подал в НБУ документы на согласование.

21 декабря 2017 года Национальный банк официально получил от Управления делами Президента Беларуси пакет документов для согласования через Паритетбанк на приобретение опосредованной существенного участия в Сбербанке в размере 100% его уставного капитала.

В сентябре 2017 года швейцарская компания по управлению активами ResponsAbility Participations заявила о планах купить 40% акций банка Львов.

А в июле прошлого года казахский БТА Банк сконцентрировал 100% акций украинского БТА Банка.