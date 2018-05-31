НБУ наметил крупное обновление системы BankID

Национальный банк Украины (НБУ) предлагает внести изменения в положение о Единой национальной системе электронной дистанционной идентификации физических и юридических лиц BankID.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Так, НБУ предложил расширить возможности использования идентификации для получения клиентами банков административных, банковских, коммерческих и других услуг.

Кроме этого, разработка документа направлена на определение порядка взаимодействия банков с системой BankID и субъектами предоставления услуг, установление условий и порядка подключения, остановки использования и отключения абонентов от системы и порядка взаимодействия между абонентами BankID.

В НБУ отметили, что обновление функционирования системы BankID обусловлено необходимостью детально урегулирования взаимоотношений между банками и НБУ при проведении дистанционной идентификации субъектов обращения, расширением возможностей для дистанционной идентификации и обновлением требований к защите информации в системе BankID.

В настоящее время с помощью системы BankID можно получать только административные услуги, а соответствующее обновление позволит использовать эту систему как один из инструментов идентификации и верификации для предоставления банковских услуг и дистанционного открытия счетов для новых клиентов. Кроме этого, коммерческие компании смогут предоставлять услуги клиентам банков дистанционно, например, появится возможность получения услуг абонентами мобильных операторов.

Учитывая, что на 1 апреля 2018 года украинские банки эмитировали почти 60 млн платежных карт, с помощью которых их клиенты могут быть идентифицированы, система BankID способна стать самым массовым средством для дистанционной идентификации в Украине при условии поддержки системы и подключения к ней банков, отметили в НБУ.

НБУ начал проект BankID в 2015 году. Внедрение системы направлено на создание возможности осуществления банками Украины электронной дистанционной идентификации клиентов и предоставление гражданам Украины удаленного доступа ко многим государственным и административным услугам.

В настоящее время НБУ является владельцем системы и регулирует отношения между абонентами-участниками системы. Подключение к системе BankID для украинских банков, государственных учреждений и коммерческих компаний - бесплатное.