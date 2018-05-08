НБУ начал проверку банков на устойчивость к кризисам

Национальный банк Украины (НБУ) приступил к стресс-тестированию крупнейших 25 банков.

Тестирование началось с мая, проверка охватывает банки, на которые совокупно приходится около 95% активов банковского сектора, передает УНИАН.

По результатам диагностики, в случае если НБУ обнаружит у некоторых банков потребность во внесении дополнительного капитала, соответствующим банкам в срок до 10 августа будут направлены замечания о разработке программ капитализации.

Как сообщалось, в Украине каждый третий банк является нарушителем. Из 82 действующих банков по состоянию на 1 апреля 2018 года 31 финучреждение нарушает нормативы Национального банка.

В марте текущего года Нацбанк анонсировал оценку качества активов 25 банков, включая Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банк, Укргазбанк, ПУМБ, УкрСиббанк, Сбербанк России, Укрсоцбанк, ОТП банк, банк Пивденный, Креди Агриколь Банк, Проминвестбанк, Таскомбанк, Прокредит Банк, Кредобанк, ВТБ банк, банк Кредит Днепр, Мегабанк, банк Восток, А-Банк, Идея Банк, Универсал Банк и Банк инвестиций и сбережений.