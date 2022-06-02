До 25%. Нацбанк резко повысил учетную ставку 2 июня, 14:20 Цей матеріал також доступний українською НВ

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 25% годовых. Ранее она составляла 10%.

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«Целью этого решительного шага вместе с другими мерами является защита гривневых доходов и сбережений граждан, увеличение привлекательности гривневых активов, снижение давления на валютном рынке и в результате усиления возможности НБУ обеспечивать курсовую стабильность и сдерживать инфляционные процессы во время войны», — говорится в сообщении регулятора.

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В НБУ отметили, что изменение потребительского и экономического поведения бизнеса и населения требует возврата к рыночным основам управления финансовой системой.

При этом в начале полномасштабной агрессии России НБУ решил воздержаться от принятия решений по учетной ставке.

«Такой подход был оправдан в условиях значительного психологического шока, вызванного войной. В таких обстоятельствах изменение учетной ставки имело незначительные шансы служить фактором стабилизации ожиданий и стимулом для удержания гривневых активов, в частности для поддержания фиксации обменного курса», — добавили в НБУ.

В то же время, отметил регулятор, постепенное адаптирование экономики Украины и замещение психологического шока экономической логикой принятия решений бизнесом и населением требуют изменения подходов к монетарной политике.

«В настоящее время при отсутствии надлежащего вознаграждения за содержание гривневых активов усилились угрозы долларизации экономики и соответствующей потери ресурса финансовой системой. Девальвационные ожидания граждан и бизнеса неустойчивы и чувствительны к развитию военной ситуации, в частности к оперативным изменениям на фронте, и другим ситуативным факторам. Как следствие, интервенции Нацбанка по продаже валюты выросли с $2 млрд в среднем за месяц в марте-апреле до $3,4 млрд. В мае увеличилась разница между курсом наличного рынка и официальным, что усилило негативные эффекты для экономики от системы множественных курсов, предопределенной ограничениями на операции с валютой и трансграничные переводы», — констатирует Нацбанк.

Кроме того, инфляционное развитие требует возвращения НБУ в активную процентную политику для предотвращения дальнейшего ухудшения инфляционных ожиданий и долларизации экономики.

Так, в апреле инфляция ускорилась до 16,4% в годовом исчислении, в том числе базовая инфляция — до 13% г/г. За месяц цены выросли на 3,1%. По предварительным оценкам НБУ, в мае инфляция продолжила ускорение в годовом исчислении.

«Несмотря на постепенное восстановление экономики тенденция ускорения инфляции будет сохраняться в ближайшие месяцы. Это, со своей стороны, будет угрожать дальнейшим ухудшением инфляционных ожиданий и перетоком гривневых сбережений в иностранную валюту. В то же время возврат НБУ к активной процентной политике позволит предотвратить эти негативные тенденции», — отметил центробанк.

«Рассмотрев несколько сценариев, Национальный банк решил повысить учетную ставку сразу на 15 п. п. до 25%. Незначительное повышение ключевой ставки, по оценкам Национального банка, не оказало бы значительного влияния на финансово-экономическую систему. Во-первых, это связано с ограниченной действенностью механизма монетарной трансмиссии во время войны. Во-вторых, это бы сформировало ожидания дальнейших повышений учетной ставки и соответственно выжидательную позицию вкладчиков и незначительный интерес к гривневым активам. В-третьих, для оживления интереса к гривневым активам их доходности должны превышать показатели инфляции», — говорится в сообщении НБУ.

Также Нацбанк решил расширить коридор процентных ставок по монетарным операциям с банками, чтобы создать дополнительное пространство для оживления межбанковского рынка. Следовательно, с 3 июня ставка для кредитов рефинансирования будет равна учетной ставке плюс 2 п.п., а для депозитных сертификатов — учетной ставке минус 2 п.п.

Нацбанк ожидает, что повышение учетной ставки до 25% будет достаточно для ослабления давления на валютном рынке и стабилизации инфляционных ожиданий, что в перспективе создаст предпосылки для перехода к циклу снижения учетной ставки.

Итоги дискуссии членов Комитета по монетарной политике, предшествовавшей принятию правлением НБУ этого решения, будут обнародованы 13 июня.

Следующее заседание правления НБУ по вопросам монетарной политики состоится 21 июля.

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