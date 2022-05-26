Коллекторы не будут трогать ветеранов. НБУ хочет запретить напоминать военнослужащим о просроченных долгах 26 мая, 23:09 Цей матеріал також доступний українською НБУ хочет сделать защитников Украины неприкосновенными для коллекторов (Фото:НБУ / Flickr)

НБУ предложил на период действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения запретить кредиторам и коллекторам осуществлять меры по урегулированию просроченной задолженности по отношению к потребителям-военнослужащим.

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Письмо с предложениями внести изменения в закон о потребительском кредитовании Нацбанк направил в Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады.

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Как сообщили в НБУ, в частности, речь идет о военнослужащих ВСУ и других формирований, правоохранительных органов спецназначения, Госспецслужбы транспорта, Госслужбы спецсвязи, военнослужащих, получивших инвалидность в следствии прохождения службы, военнообязанных и резервистах, призванных на учения и специальные сборы, членов добровольных формирований ТРО.

НБУ предлагает распространить запрет на принятие таких мер на членов семей военнослужащих, близких лиц, наследников и поручителей.

В частности, запрещается принимать меры по возврату задолженности путем прямого взаимодействия (телефон, видеопереговоры и личные встрече), а также отправлять текстовые, голосовые и другие сообщения через телекоммуникации.

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