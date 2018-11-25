НБУ на аукционе продал золотых монет на сумму почти три миллиона гривен

Национальный банк на аукционе, который состоялся 22 ноября, продал памятных монет на 2,7 гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Аукцион состоялся в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.
Во время аукциона было предоставлено заявки на покупку 19 золотых памятных монет 25 лет независимости Украины.
Максимальная цена приобретения монеты в ходе аукциона составила 149,180 тыс. гривен, минимальная - 119,18 тыс. гривен.
Смотрите также
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования