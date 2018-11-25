НБУ на аукционе продал золотых монет на сумму почти три миллиона гривен

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Речь идет о памятных монетах к 25-летию независимости Украины
Фото ТСН

Речь идет о памятных монетах к 25-летию независимости Украины

Национальный банк на аукционе, который состоялся 22 ноября, продал памятных монет на 2,7 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Аукцион состоялся в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.

Во время аукциона было предоставлено заявки на покупку 19 золотых памятных монет 25 лет независимости Украины.

Максимальная цена приобретения монеты в ходе аукциона составила 149,180 тыс. гривен, минимальная - 119,18 тыс. гривен.

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