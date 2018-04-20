НБУ: Каждый третий украинкий банк – нарушитель

Все нормативы НБУ в полной мере выполняют 51 из 82 банков

В Украине из 82 работающих банков по состоянию на 1 апреля 2018 года 31 нарушают нормативы Национального банка (НБУ).

Об этом свидетельствуют данные НБУ о выполнении банками экономических нормативов и лимитов открытой валютной позиции, передает УНИАН.

По информации регулятора, 3 банка нарушают норматив достаточности капитала, еще 3 – норматив краткосрочной ликвидности, 15 банков – норматив максимального риска на одного контрагента, 1 банк – норматив больших кредитных рисков, 19 банков – норматив кредитования связанных лиц, 10 банков – нормативы валютной позиции.

При этом, некоторые банки нарушают сразу по несколько нормативов. Например, банк Форвард нарушает сразу 6 нормативов, ВТБ Банк - 4 норматива, Кредит Днепр - 3 норматива.

Согласно приведенным данным, все нормативы НБУ в полной мере выполняют 51 из 82 банков.

Напомним, что Нацбанк в марте впервые обнародовал данные о выполнении банками норматива адекватности (достаточности) капитала, согласно которым по состоянию на начало месяца у 4 из 84 банков значение этого норматива было ниже установленного минимума в 10%.