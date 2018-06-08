НБУ изменил подход к системе управления рисками в банках

Национальный банк Украины (НБУ) изменил форму отчета по управлению рисками в сфере финансового мониторинга, которая позволит более качественно оценить созданную банком систему управления рисками.

Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

Новый формат отчетности утвержден постановлением регулятора №59, которое вступает в силу с 9 июня 2018 года.

Также изменилась периодичность представления отчета по управлению рисками в сфере финансового мониторинга - отныне он будет предоставляться банком в НБУ ежегодно, а не ежеквартально.

Кроме того, НБУ ввел новый порядок действий в случае выявления во время выездной проверки схем проведения рисковых финансовых операций, заключение о соответствии или несоответствии которых требованиям законодательства не может быть сформулировано в справке о выездной проверке (без проведения дополнительных консультаций).

Отныне в такой справке подробно описываться суть выявленных финансовых операций с подробной констатацией соответствующих фактов, а копии документов, удостоверяющих такие факты, приобщаются к материалам проверки.

В дальнейшем проверка выявленных фактов будет продолжена в безвыездно порядке.

Ранее сообщалось, что НБУ изменил подход к проверкам банков. В частности регулятор будет планировать инспекционные проверки банков на основании риск-ориентированного подхода.