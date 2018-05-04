НБУ изменил банкам процедуру рассчета кредитных рисков

НБУ усовершенствовал требования к учету обеспечения при расчете кредитного риска банков

Национальный банк Украины (НБУ) усовершенствовал требования к учету обеспечения при расчете размера кредитного риска.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Так, НБУ после консультаций с Фондом государственного имущества (ФГИ) усовершенствовал требования к учету обеспечения при расчете кредитного риска по активным банковским операциям.

Изменения в положение Об определении банками Украины размера кредитного риска №351 от 30 июня 2016 года утверждены постановлением правления НБУ №49 от 3 мая 2018 года, которое вступает в силу 5 мая 2018 года.

Согласно изменениям, теперь банкам для получения информации ФГИ о деятельности субъектов оценочной деятельности, осуществляющих оценку залогового имущества банков, не потребуется обращаться с соответствующим запросом к Фонду, а достаточно воспользоваться данными на его веб-сайте.

Кроме того, НБУ установил периодичность получения и сроки учета банками информации ФГИ при расчете размера кредитного риска.

Регулятор напоминает, что цель данного положения – обеспечить полную и своевременную оценку банками величины кредитного риска, что будет способствовать корректному расчету их капитала и, в конечном итоге, усилит финансовую устойчивость банковского сектора.