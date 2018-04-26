Нацбанк выступил за новые способы безналичных платежей

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Нацбанк готовит расширение перечня способов безналичной оплаты
Фото: pixabay

Нацбанк готовит расширение перечня способов безналичной оплаты

Национальный банк Украины (НБУ) предлагает расширить перечень платежных устройств и сервисов для возможности осуществления безналичной оплаты пользователями.

Об этом рассказала заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Ольга Васильева, сообщили на Facebook-странице регулятора.

"Обеспечение права украинцев на свободный выбор способа оплаты и широкое развитие платежной инфраструктуры позволит стимулировать развитие безналичных расчетов и расширить сферу их применения", - отметила она.

Так, Нацбанк совместно с Министерством экономического развития и торговли работает над поэтапным внедрением в течение 2019 - 2020 лет требований к субъектам хозяйствования относительно принятия электронных платежных средств в оплату за проданные ими товары или оказанные услуги.

По словам Васильевой, доля безналичных операций с использованием платежных карточек за последние три года увеличилась на 14% и на конец 2017 года составила 39,3%.

Количество торговых терминалов в Украине с начала 2015 года выросла на 30% (с 178,9 тыс. до 233,1 тыс. шт.). В прошлом году их количество на 1 млн населения достигло 6 тыс. шт.

Напомним, что Кабмин предложил обязать всех субъектов хозяйствования, в том числе плательщиков единого налога, установить платежные терминалы для безналичных расчетов.

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