Нацбанк вышел в "плюс" при поддержке гривни на межбанке

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Нацбанк смог купить валюту на межбанке в сентябре
Фото: Нацбанк/Flickr

Нацбанк смог купить валюту на межбанке в сентябре

Положительное сальдо интервенций НБУ на межбанке в сентябре 2018 года составило $50,3 млн

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

В частности за прошлый месяц регулятор продал на межбанке валюты на $74,2 млн, тогда как купил – на $124,5 млн.

Таким образом, покупка превысила продажу.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке путем проведения интервенций чуть больше $2 млрд, продал - $1,4 млрд.

По итогам 2017 года Нацбанк купил на межбанке $2,5 млрд, продал - $906 млн.

Ранее сообщалось, что украинцы в сентябре 2018 года резко сократили покупку валюты на наличном рынке.

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